09.12.2022 - Als Traktoren noch aus Neuss kamen

25 Jahren nachdem der letzte Traktor über das Förderband gelaufen ist, übergaben nun ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Neusser IHC-Werk Filmdokumente an Bürgermeister Reiner Breuer. Die Dokumente sind für das Stadtarchiv gedacht.

Ältere Neusserinnen und Neusser kennen sie noch: Rote Traktoren mit der Aufschrift „IHC“, die massenweise mit der Bahn durch den Neusser Hafen transportiert wurden. IHC, das steht für „International Harvester Company“. Einer Firma, die 1908 in Neuss gegründet, zunächst in den USA gefertigte Landwirtschaftliche Maschinen hier vertrieb. Seit 1911 verließen dann auch in Neuss hergestellte Schlepper die Werkshallen. Während der 1950er Jahre zählte das Werk bis zu 5.000 Mitarbeiter.

Vor nunmehr 25 Jahren wurden dann die Pforten des Traditionswerks im Neusser Hafen für immer geschlossen. Am 27.6. - lief der letzte, in Neuss produzierte Schlepper vom Band. „Ein schmerzhafter Einschnitt für die Beschäftigten. Es war eine Katastrophe für die Kollegen und Kolleginnen, doch viele blicken heute noch mit Stolz auf ihre Zeit im Werk zurück“, wie Mustafa Igde berichtet. „Wir haben uns nicht kampflos unserem Schicksal ergeben. Die ganze Belegschaft hat 6 Wochen gekämpft und dadurch konnten wir 3 Jahre länger arbeiten. Ein großartiger Erfolg.“ Der heute 68-Jährige war 25 Jahre als Schlosser im Werk beschäftigt und hat zuletzt als Betriebsratsvorsitzender die Belegschaft in ihrem Kampf um Erhalt der Arbeitsplätze geführt.

Ihren Arbeitskampf für den Erhalt des Werkes haben die damaligen Beschäftigten auf Filmmaterial festgehalten. Dieses soll nun dem Neusser Stadtarchiv zur Verfügung gestellt werden.

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto vom Besuch der ehemaligen IHC-Beschäftigten beim Bürgermeister. Darauf v.l.n.r. Ulrich Winkler, (Schlosser, ehemaliger Betriebsrat); Senol Bilgin (Arbeiter, IG Metall Vertrauensmann); Mustafa Igde (Schlosser, ehemaliger Betriebsrats-Vorsitzender); Bürgermeister Reiner Breuer; Monika Weyers, (Chefsekretärin); Hüsnü Pepe (Arbeiter, ehemaliger Betriebsrat); Berry Yildiz (Meister, ehemaliger Betriebsrat)