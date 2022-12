09.12.2022 - Zwei mal 15 Jahre

Im Jahr 2007 gründete sich der Förderverein der Volkshochschule Neuss auf Anregung von Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs und der Stadtverordneten Rita Hau. Von Beginn ist Josef Burdich der Vorsitzende des Vorstands. Als ehemaliger Direktor des Gymnasiums Marienberg ist er in Neuss bestens bekannt und gut vernetzt. Sein Ehrenamt betreibt er mit Herzblut und Engagement. Treue Mitglieder und ein hohes Ansehen in der Bürgerschaft sind für ihn und den gesamten Vorstand der Dank. Aus Anlass dieses doppelten Jubiläums überreichte die Direktorin der VHS Neuss, Dr. Marie Batzel, dem langjährigen Vorsitzenden einen Blumenstrauß. „Die vielseitige und erfolgreiche Arbeit des Vereins sowie die tatkräftige Unterstützung durch den Vorstand und insbesondere durch Sie persönlich hat für uns eine hohe Bedeutung.“, so Batzel.

Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Bildungsarbeit der VHS. Insbesondere indem die Mitglieder und der Vorstand in der Gesellschaft auf das Angebot aufmerksam machen, das Ansehen der VHS stärken und zusätzliche Vorhaben finanzieren. Mit dem Geld werden etwa Büchergutscheine erworben, die Absolvent*innen als Präsent für den erfolgreich nachgeholten Schulabschluss erhalten. Zusätzlich sind die kostenfreien Ferienaktionen für Schulkinder der Unterstützung des Vereins zu verdanken. Immer wieder wird auch Aktuelles im Angebot unterstützt. So konnten mithilfe des Vereins im Jahr 2022 Begrüßungskurse in Ukrainisch angeboten werden. Nahezu alle Mitglieder des Vorstandes sind seit 15 Jahren aktiv im Sinne der VHS. Als Vorsitzender wünscht sich Josef Burdich, dass „möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diese begeisternde Bildungseinrichtung entdecken, die vielfältigen Angebote nutzen und vielleicht sogar als neues Mitglied dem Verein beitreten“.

(Stand: 09.12.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind (v.l.) Jutta Stüsgen, Helga Peppekus vom Vorstand des Fördervereins, der Vorsitzende Josef Burdich, Volkhochschuldirektorin Dr. Marie Batzel und Vorstandsmitglied Stefan Crefeld. Nicht im Bild sind die Vorstandsmitglieder Stephan Tenhaken und Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs.