10.01.2020 - Kunst & Knirps – mit dem Baby ins Museum

Museumsdirektorin und Kuratorin der Ausstellung Dr. Uta Husmeier-Schirlitz bietet am Donnerstag, 16. Januar 2020, um 11 Uhr zum ersten Mal das neue Format „Kunst & Knirps“ an: junge Eltern mit ihrem Baby im ersten Lebensjahr kommen zusammen ins Museum. Nach einer 40-minütigen Führung durch die Ausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst“ besteht die Möglichkeit, sich noch bei einer Tasse Kaffee auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnahmegebühr für die 90-minütige Führung im Clemens Sels Museum, Am Obertor, beträgt 5 Euro zzgl. Eintritt. Um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Termine für das neue Angebot folgen dann im Februar, März und April. Das Angebot soll jeden Monat stattfinden.

Informationen und Anmeldung dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02131-904141.