... berät der Sportausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 22. Januar 2020, 17 Uhr. Das Gremium tagt unter Leitung des Vorsitzenden Rolf Knipprath im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Weiteres Thema der Sitzung ist unter anderem die Modernisierung und Erweiterung der Sportstätte an der Schorlemer Straße.