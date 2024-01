In der VHS Neuss gibt es am 21. und 28. Januar 2024 die Möglichkeit, mit Muttersprachlerin Carmela Narcisi italienisch zu backen und zu sprechen. Die Veranstaltungen starten jeweils um 10 Uhr in der schönen hellen Küche der VHS im RomaNEum. Eine Umlage für Lebensmittel ist im Preis von 30,- Euro enthalten. Alle Details und die Möglichkeit zur Anmeldungen unter www.vhs-neuss.de.