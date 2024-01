10.01.2024 - Stadtwerke von der IHK als „Bester Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet

Die Stadtwerke Neuss dürfen sich „Bester Ausbildungsbetrieb 2023“ nennen. Die IHK ehrt auf diese Weise nicht nur die Absolventen von Fortbildungsprüfungen und die besten Auszubildenden 2023, sondern auch deren Ausbildungsbetriebe. Eine entsprechende Urkunde wurde jetzt an die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH vergeben. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und nehmen sie als Ansporn für die Zukunft“, so Stephan Lommetz, Vorsitzender Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss. „Uns ist es sehr wichtig, jungen Menschen in der Region eine langfristige Perspektive zu bieten. Der „Konzern Stadtwerke“ erbringt jetzt und in Zukunft viele wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge.“

Zurzeit absolvieren bei den Stadtwerken sowie den Schwester- und Beteiligungsunternehmen InfraStruktur Neuss (ISN) und Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) über 50 junge Menschen eine Berufsausbildung. Auch im Sommer 2024 werden im „Konzern Stadtwerke“ wieder Ausbildende in insgesamt acht Berufen gesucht. „Wir ermöglichen jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung und beste Zukunftsaussichten“, erklärt Thomas Walkiewicz, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss. „Manche unserer Mitarbeitenden gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Deshalb bilden wir derzeit über den aktuellen Bedarf hinaus aus. Wir hoffen natürlich, unsere Auszubildenden auch als Fachkräfte im Unternehmen halten zu können. So soll dann langjähriges Wissen der älteren Kolleginnen und Kollegen an den Nachwuchs weitergegeben werden, um mit ihnen die ambitionierten Ziele der Energiewende zu meistern.“

Interessenten zum Anlagenmechaniker sollen sich schnell melden

Der Bewerbungsschluss für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker (m/w/d) Schwerpunkt Rohrsystemtechnik ist am 9. Februar. Kurze Zeit später finden dann bereits die Einstellungstests statt. „Die Ausbildung zum Anlagenmechaniker passt zu jungen Menschen, die technische Fragestellungen spannend finden, ein gutes mathematisches und technisches Verständnis haben und auch handwerkliches Geschick mitbringen“, wirbt Ausbildungsleiter Reinhold Dorn um interessierten Berufsnachwuchs. Die Interessenten erwartet eine abwechslungsreiche Ausbildung mit spannenden Aufgaben im Gas-, Wasser- und Fernwärme-Versorgungsnetz der Stadtwerke Neuss.



Insgesamt 8 Ausbildungsberufe werden 2024 angeboten

Neben dem Anlagenmechaniker mit Schwerpunkt Rohrsystemtechnik sind auch für die übrigen Ausbildungsberufe sind noch Bewerbungen möglich. Konkret geht es dabei um folgende Ausbildungsberufe: Fachangestellter für Bäderbetriebe, Kraftfahrzeugmechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, Fachkraft für Abwassertechnik sowie Berufskraftfahrer (jeweils w/m/d).



Detaillierte Informationen zu allen Ausbildungsberufen im „Konzern Stadtwerke Neuss“ sowie ihren Beteiligungs- und Schwestergesellschaften online unter www.stadtwerkeneuss.de/jobs abrufbar.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.