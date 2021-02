10.02.2021 - „Flockdown“ auf den städtischen Baustellen

Die Kanal- und Tiefbaumaßnahmen in Neuss stehen seit Anfang der Woche still. Starker Schneefall und die durchgängig frostigen Temperaturen sorgen dafür, dass die Arbeiten vorrübergehend ruhen müssen. Betroffen davon sind auf Seiten der Infrastruktur Neuss AöR (ISN), des Tiefbaumanagements Neuss (TMN) und der Stadtwerke Neuss unter anderem die Baumaßnahmen Grüner Weg (Kanal- und Straßenbau), Stresemannallee (Bau eines Regenklärbeckens), Mühlenstraße und Quirinusstraße (jeweils Kanalisation, Hausanschlüsse und Straßenbau), Rembrandtstraße (Gas- und Wasserleitungen inklusive Hausanschlüsse) und Nordkanalallee (Bau einer Fernwärmeleitung).

„Wenn die Wetterprognosen zutreffen, könnten wir spätestens ab Mitte der kommenden Woche wieder Tag- und Nachttemperaturen im Plusbereich erwarten. Dann werden die Arbeiten schnellstmöglich wiederaufgenommen“, so Johannes Steinhauer, Betriebsleiter ISN und Leiter TMN in Personalunion.

Ausführliche Informationen zu den städtischen Baumaßnahmen können außerdem im Internet unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.

Bildunterzeile: Auch die Baumaßnahme „Grüner Weg“ steht aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse still.

(Stand: 10.02.2021, Kro)