10.02.2023 Bezirksausschuss III – Selikum, Reuschenberg, Weckhofen, Hoisten tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 15. Februar 2023, tagt der Bezirksausschuss III – Selikum, Reuschenberg, Weckhofen, Hoisten um 17 Uhr in der Aula der Gesamtschule an der Erft. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte der Verwaltung zum Maßnahmenpaket für mehr Sauberkeit in der Stadt Neuss und der Errichtung weiterer Mobilitätsstationen.

Die Sitzung wird von der Ausschussvorsitzenden, Stadtverordnete Nadine Baude geleitet.

Die Unterlagen zur Sitzung stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.