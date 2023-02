10.02.2023 - Die „Nacht der Bibliotheken“ – grenzenlos erleben

Für Freitag, 17. März 2023, laden 200 nordrhein-westfälische Bibliotheken zum zehnten Mal zur „Nacht der Bibliotheken“ ein. Das Motto 2023 ist „Grenzenlos!“ und zeigt die Bibliothek als den Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen willkommen sind. Die Bibliothek bietet ihren Besucher*innen grenzenlose Möglichkeiten: Hier können sie sich informieren, allein oder gemeinsam lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.

In der Stadtbibliothek Neuss erwartet die kleinen und großen Gäste in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ein vielseitiges Programm, mit dem sie die Weite und Grenzenlosigkeit des Weltraums auf unterschiedlichen Wegen erkunden können: In Lesungen, beim Escape Game, in der Kreativ-Werkstatt, mit der VR-Brille oder den Ozobot-Lernrobotern begeben sie sich in dieser Nacht auf abenteuerliche Reisen ins Weltall.

Das Programm im Einzelnen:

Die jüngsten Leser*innen ab sechs Jahren können ihren Lieblingstitel der Reihe rund um „Major Tom“ küren. Wer beim Buchcasting mitmacht, hat die Chance den neuen Titel, der Ende März erscheint, zu gewinnen und als erstes zu lesen. In der Ausstellung können sie zugleich schauen, ob es Bücher gibt, die sie noch nicht gelesen haben.

Im Makerspace werden an diesem Abend Aliens gesichtet. Mit Nähmaschine oder Heißklebepistole können Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien Aliens aus Stoffresten herstellen. Außerdem können sie Ozo, dem kleinen außerirdischen Lernroboter, der sich in den Weiten des Universums verflogen hat, helfen zur Erde zurückzufinden.

Mit einer VR-Brille und „Titans of Space“ können Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene in einer Weltraumkapsel auf eine Reise durch das Sonnensystem gehen, vorbei an Planeten und Monden, um so die grenzenlose Weite des Universums zu erahnen. Die zur Verfügung stehenden Plätze sind bei diesem Angebot begrenzt, deshalb ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Im Escape Game „In geheimer Mission durch die Galaxie“ droht ein Krieg die gesamte Galaxie einzunehmen. Der Schlüssel, um diese Bedrohung zu verhindern, liegt in der Grabstätte eines vor langer Zeit verstorbenen Königs. Jugendliche ab 13 Jahren können die Katastrophe allein oder in Gruppen noch verhindern. Auch hier wird eine vorherige Anmeldung über die Website erbeten.

Jeweils zur vollen Stunde um 18, 19 und 20 Uhr können Zuhörer*innen den Abenteuern des weltraumreisenden Briten Arthur Dent lauschen. Anja Bilabel wird Episoden aus dem Kultbuch „Per Anhalter durch die Galaxis“ sowie weitere geheimnisvolle Texte vortragen und mit brillanten science-fiction-typischen Klangeffekten untermalen.

Die Ausstellung „Mit Vollgas durch den Weltraum“ wird bis zum 2. April informative und spannende Lektüreanregungen über den Weltraum geben.

Getränke und Snacks sorgen für das leibliche Wohl und den Reiseproviant an diesem Abend. Kleingeld sollte bereitgehalten werden.

Das detaillierte Programm sowie das Anmeldeformular sind auf der Website der Stadtbibliothek zu finden.

Allgemeine Informationen über die landesweite „Nacht der Bibliotheken“ sind hier zu finden.





Zwei Bilder für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: "Die Nacht der Bibliotheken"; Bild 2: Mit Episoden aus dem Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ unternimmt Anja Bilabel eine Reise zu den Sternen und zurück © Anja Bilabel)