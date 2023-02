10.02.2023 - Kaffee ist fertig! ‒ Sonderausstellung ging mit großer Finissage zu Ende

Vergangenen Sonntag, 5. Februar 2023, endete die Sonderausstellung „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“ im Clemens Sels Museum Neuss. Rund 5.000 Besucher*innen sind in den letzten drei Monaten in das Haus am Obertor gekommen.

Auch am letzten Tag nutzten noch einmal über 650 Besucher*innen die Möglichkeit mit dem Kurator durch die Ausstellung zu gehen und genossen die Baristaspezialitäten der Kaffeemanufaktur BAZZAR CAFFÈ. Der Kreativworkshop mit dem Bemalen der eigenen Kaffeetasse begeisterte nicht nur die kleinen Besucher. Großen Anklang fand auch die Caféteria im Gartensaal mit frischem Kuchen und musikalischer Untermalung. So wurde die Ausstellung, die durch den Wasserschaden im Haus verschoben werden musste und erst mit der Wiedereröffnung des Hauses im November 2022 starten konnte, zu einem lokalen wie überregionalen Besuchererfolg. Insbesondere die Neusser*innen freuen sich, dass „ihr“ Museum - zumindest teilweise - wieder geöffnet ist.

Direktorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz freut sich mit Kurator Dr. Carl Pause über den gelungenen Abschluss der Ausstellung und hofft auf einen weiteren Erfolg mit der nächsten Werkschau „Die Kunst der Wahrnehmung − Jürgen Paatz. Malerei“, die am 5. März 2023 eröffnet wird.