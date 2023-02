10.02.2023 - Neue Angebote der VHS

Schöffe werden – VHS-Informationsveranstaltung für Interessent*innen



Mitte 2023 findet die nächste Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024-2028 statt. Über Aufgaben und Pflichten dieses Ehrenamtes informiert am Mittwoch, 15.Februar 2023, Staatsanwalt Fränk Hermenau in der VHS im RomaNEum. Für die kostenlose Informationsveranstaltung, die um 17.00 Uhr beginnt, können Sie sich hier anmelden.

Neuer Kurs an der VHS: Zeichnen, Aquarell und Mischtechnik

Ab dem 23.02. findet 14-tägig der neue Kunstkurs an der VHS statt. An sieben Terminen vertiefen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse im Zeichnen sowie in der Aquarell- und Mischtechnik im RomaNEum. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-Vortrag zur Entführung von Hanns Martin Schleyer. Was passierte mit Fernschreiben 827?



Am 5. September 1977 entführte ein Kommando der linksterroristischen Roten Armee Fraktion, der RAF, in Köln den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin. Georg Bönisch, langjähriger Spiegel-Korrespondent, rollt in seinem Vortrag am Montag, dem 27.02., in der VHS im RomaNEum das darauffolgende, sechswöchige Drama auf, in dem ein wichtiger Hinweis, das Polizei-Fernschreiben mit der Nummer 827, unter nie geklärten Umständen verschwand. Die VHS lädt Sie ein, mit dem Referenten die Stichhaltigkeit seiner Theorie zu diskutieren. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und ist entgeltfrei.



Reisevortrag in der VHS: Inselhüpfen in Dänemark und Südschweden



Am Dienstag, dem 28.02., nimmt Annette Wozny-Koepp Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Bilderreise in den schönen Norden. Die entgeltfreie Reisereportage startet um 19.30 Uhr in der VHS im RomaNEum. Von der dänischen Insel Fünen geht es über Gotland bis in die Schärenwelt südlich von Stockholm.



Hatha Yoga an der VHS

Ab dem 28.02, jeweils dienstags ab 19:15 Uhr, startet der Yoga Kurs für Einsteiger*innen an der VHS im RomaNEum. Mit Entspannung, einfachen Körperübungen sowie Konzentrationsübungen führt die Dozentin durch die 14 Termine. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

Body and Power dienstags in der VHS

Von moderatem bis intensivem Training – in der VHS wird im Kurs „Body und Power“ wird die Kraft sowie Ausdauer abwechslungsreich trainiert. 12 x dienstags ab dem 28. Februar 2023. jeweils um 19.30 Uhr im RomaNEum. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.



Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf der Homepage der VHS unter www.vhs-neuss.de. Alle Veranstaltungen finden in der VHS im RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss statt.

Eine Foto für Ihre Berichterstattung zum Reisevortrag von Annette Wozny-Koepp finden Sie in unserem Bildarchiv. (© Annette Wozny-Koepp)