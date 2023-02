10.02.2023 - Vorverkauf für die beliebte Ladies‘ Night in der Stadtbibliothek gestartet

Stadtbibliothek und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss laden in guter Tradition Frauen rund um den „Internationalen Frauentag“ zur beliebten Ladies‘ Night ein. In diesem Jahr wird Jule Vollmer mit ihrem Programm „Zuckersüß und bitterbös“ am Samstag, 11. März, um 19 Uhr einen unterhaltsamen literarisch-musikalischen Abend mit inspirierenden Animations-Anteilen gestalten. Wer Sinn für skurrile Geschichten, guten schwarzen Humor oder zärtlich-bissige Spötteleien hat, der kommt bei diesem Programm auf seine Kosten. Jule Vollmer mit ihren Geschichten und Chansons zwischen Kicken, Kreißen, Konsum, Liebe, Lust und Leidenschaft, trifft immer den Nerv des Publikums.

Die Bibliothek ist in der „Ladies‘ Night“ exklusiv für Frauen ab 18.30 Uhr geöffnet. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Ein Glas Sekt oder alkoholfreier Fruchtsecco ist im Eintrittspreis von 15 Euro inbegriffen. Tickets können im Vorverkauf online über eventim oder in der Tourist-Info erworben werden.

