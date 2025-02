10.02.2025 - Neue Angebote der VHS

Die Volkshochschule im RomaNEum bietet im Februar viele neue Kurse und Vorträge an:

VHS-Vortrag: Was tun im Katastrophenfall?

Ausfälle der kritischen Infrastruktur - wie ein großräumiger Stromausfall - können auch in Deutschland vorkommen. Außerdem bewirkt der Klimawandel - bereits jetzt und hier - eine Zunahme von Extremwetterereignissen. Aber nicht nur Phänomene wie Starkregen sind zu bewältigen.

Wie sollte ein Haushalt vorbereitet sein, was soll man unternehmen und vor allem was unterlassen? Zwei Experten des Technischen Hilfswerks geben am Montag, dem 17.02.2025, in der VHS im RomaNEum Tipps, die jede*r einfach befolgen kann.

Beginn ist um 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Neuss-aktiv-Was-tun-im-Katastrophenfall/B503007#inhalt



VHS-Reisevortrag Dachzelt-Reise nach Portugal

Entdecken Sie am Dienstag, dem 18.02.2025., in der VHS im RomaNEum die faszinierenden Facetten Portugals auf einer unvergesslichen Reise mit Manuela Bauer durch das Land der Entdecker! Von den malerischen Küsten der Algarve bis hin zu den historischen Gassen Lissabon - Portugal bietet eine einzigartige Mischung aus atemberaubender Natur, reicher Kultur und herzlicher Gastfreundschaft. Sie besuchen den berühmten Surfstrand von Nazaré, lassen wir uns von der Architektur Lissabons und dem Fadogesang in Porto verzaubern. Unser Weg führt durch Eukalyptuswälder in die einsame Bergwelt Portugals, wo Sie auf einzigartige Felszeichnungen stoßen. Ein Besuch des Douro-Tals, der Heimat des Portweins, rundet unsere Reise ab.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und kostet 7,00 €. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/7000-km-ins-Land-der-Entdecker-mit-Makiwaya-auf-Dachzeltreise-nach-Portugal/B405200V#inhalt

VHS: Mit Hatha Yoga jetzt starten!

Für Einsteiger*innen bietet die VHS an 12 Terminen ab dem 18.02.2025 jeweils dienstags von 19.00-20.30 Uhr im RomaNEum einen Grundlagen Kurs an, der Yogaübungen, Konzentration und Atmung effektiv miteinander verbindet um Entspannung sowie Kraft, Koordination, Flexibilität zu steigern. Das Entgelt beträgt 100,80 €.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vhs-neuss.de/yogakurse/kurs/Yoga-Einsteigerinnen-I-und-II/B612023#inhalt



Neu in der VHS: Deutsch sprechen am Abend

Spaß haben, Leute kennenlernen und Deutschkenntnisse verbessern: Am 21.02.2025 startet die VHS Neuss einen offenen Konversationskurs. Einmal pro Woche übt die Gruppe Sprechen, Aussprache und Wortschatz. Die Themen stellt der Dozent zusammen. Gedacht ist der Kurs für alle, die Spaß haben, mit anderen Menschen gemeinsam Deutsch zu sprechen. Voraussetzung: Wer mitmacht, hat mindestens ein Sprachniveau von B1.

Der Kurs im RomaNEum läuft freitags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr und kostet 144,40 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: Offener Konversationskurs B1 - Deutsch sprechen am Abend

VHS-Sonntagsmatinée zu Trinkliedern der Romantik

Getrunken wird, seit die Menschen die Wirkungen alkoholhaltiger Flüssigkeiten entdeckten. Beim gemeinschaftlichen Konsum wurde gerne auch gesungen. Der bekannte Musikkritiker Frieder Reininghaus stellt am Sonntag, dem 23.02.2025, zahlreiche Musikbeispiele in der VHS im RomaNEum vor: Kaum ein Dichter oder Komponist der klassisch-romantischen Ära versäumte, Bacchus zu huldigen: Goethe und Schiller, Beethoven und Schubert gingen mit guten Beispielen voran. In der Ära Napoléon wie in der anschließenden Restaurationsepoche kam das oft rare Glück häufig aus den Flaschen- und Sängerhälsen. Vom Volksfest und Wirtshaus bis zum Theater, Konzert- und Opernhaus hatten Begleitgesänge des Trinkens Ventilfunktion. Im Vormärz wurden sie bevorzugt mit patriotischen Stichworten angereichert. „Der Knecht singt gern ein Freiheitslied / Des Abends in der Schenke“, resümierte Heine: „Das fördert die Verdauungskraft, / Und würzet die Getränke“.

Beginn ist um 11.00 Uhr, der Eintritt beträgt 7,00 €. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Trinklieder-der-Romantik/B404400V#inhalt



Tai Chi Chuan und Qi Gong

An 10 Terminen ab dem 25.02.2025 können Einsteiger*innen und Fortgeschrittene jeweils von dienstags 16.00-17.30 Uhr im RomaNEum Tai Chi Chuan und Qi Gong praktizieren. Beide Systeme entstammen der traditionellen chinesischen Gesundheitslehre und verbinden auf einzigartige Weise Bewegung und Atmung so, dass die fließenden Bewegungen sowohl körperliches Wohlbefinden, als auch mentale Balance schaffen können. Das Entgelt beträgt 105,00 €.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Tai-Chi-Chuan-und-Qi-Gong-am-Nachmittag/B613022#inhalt



Mehr als Gehirntraining: Neugriechisch online und Chinesisch

Nach einer Pause startet online wieder ein Neugriechisch-Kurs mit Muttersprachlerin Georgia Triantafillydou. Interessierte mit Vorkenntnissen können sich direkt über die Homepage der VHS (Griechisch) anmelden bzw. bei Rückfragen per Mail Kontakt aufnehmen: vhs-neuss.de. Der Kurs startet ab Freitag, 28. Februar, immer um 18.00 Uhr.

Chinesisch ist die meistgesprochene Sprache der Welt. Am Freitag, 21. Februar, startet im RomaNEum ab 18.15 Uhr ein Anfängerkurs mit der erfahrenen muttersprachlichen Lehrkraft Yan Sun Glock. Anmeldungen sind möglich über die Homepage der VHS: Chinesisch, A1 ohne Vorkenntnisse

Wenn nicht anders angegeben, finden die Kurse im RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss, statt.