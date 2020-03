10.03.2020 - Alle Schülerinnen und Schüler an der gewünschten Schulform

Das Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2020/2021 an den weiterführenden Schulen ist abgeschlossen. Insgesamt werden 1.338 derzeitige Grundschulkinder an die städtischen Gymnasien, Gesamtschulen und die Realschule Holzheim wechseln. „Alle Schülerinnen und Schüler erhalten, wie schon im Vorjahr, einen Platz an der Schulform ihrer Wahl“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer und stellt fest: „In Neuss zählt der Elternwille!“.

638 Kinder werden ein Gymnasium besuchen (180 das Gymnasium Norf, je 120 das Alexander-von-Humboldt- und das Nelly-Sachs-Gymnasium, 111 das Marie-Curie- und 107 das Quirinus-Gymnasium), das damit wie in den Vorjahren die beliebteste weiterführende Schulform ist. Die Gesamtschulen liegen mit 629 Schülerinnen und Schülern (162 an der Gesamtschule Norf, 135 an der Comenius-Gesamtschule, 116 an der Janusz-Korczak-Gesamtschule sowie je 108 an der Gesamtschule an der Erft und der Gesamtschule Nordstadt) auf dem zweiten Platz. Die letzte verbliebene Realschule in Holzheim werden 71 neue Schülerinnen und Schüler besuchen.