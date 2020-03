10.03.2020 - Frühlingskonzert - Das konzertierende Kollegium

Eine Auswahl der Dozentinnen und Dozenten der Musikschule der Stadt Neuss präsentiert am Sonntag, 15. März 2020, ab 11 Uhr im Pauline-Sels-Saal im Romaneum ein Frühlingskonzert.

Immer wieder finden sich die Lehrkräfte neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Sei es in einem festen Ensemble, solistisch oder auch ad hoc zu einem Konzerttermin. Auf dem Programm stehen am Wochenende Solowerke für Trompete und Violine – sowohl mit als auch ohne Begleitung am Klavier oder Cembalo. Der neue Querflötendozent Thomas Wormitt spielt „Etudes tanguistiques“ von Astor Piazolla und im Ensemble erklingt das Fantasy Quartett für Oboe und Streicher von Ernest John Moeran. Der Eintritt ist frei.