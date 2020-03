10.03.2020 - Kulturausschuss berichtet über Online-Recherche beim Stadtarchiv Neuss

Der Kulturausschuss beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung mit der „Chronik der Stadt Neuss“, die das Stadtarchiv seit 2004 jährlich erstellt. Darin sind die wichtigsten Nachrichten und Ereignisse aus allen Bereichen der Neusser Stadtgesellschaft erfasst. Bislang wurden diese ausschließlich in „Noveaesium“, dem Neusser Jahrbuch für Kunst, Kultur und Geschichte, veröffentlicht.

Dank ehrenamtlicher Unterstützung konnte das Stadtarchiv die Chroniken für die Jahre 2004 bis 2019 in eine eigene Online-Datenbank übertragen. Diese können nun auf der Website des Stadtarchivs eingesehen werden. Die Suche funktioniert über Stichworte wie etwa einzelne Ereignisse, Namen oder Orte.

Die Online-Chronik bietet einen erheblichen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger, für die Verwaltung, Politik und für Medienvertreter.

Eine Fortschreibung der Chronik ist in Arbeit sowie eine Erweiterung für die Jahre vor 2004.

Weitere Themen auf der Agenda des Kulturausschusses sind unter anderem das Programm des Shakespeare-Festivals, das VHS-Bildungsprogramm zur Politische Bildung sowie Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe in der Stadtbibliothek.