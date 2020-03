10.03.2020 - Kunst und Kuchen

Der Archäologe Jost Auler geht am Mittwoch, 11. März 2020, um 14.30 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst und Kuchen“ mit den Besucherinnen und Besuchern auf eine genussvolle Zeitreise zurück in die Antike. Von Fischsoße bis Grießknödel wird dabei allerlei Wissenswertes über die damaligen kulinarischen Genüsse in den Blick genommen.

Im Anschluss bietet sich bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch. Die Teilnahmegebühr inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen beträgt elf Euro, eine vorherige für Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.