10.03.2021 - Volkshochschule startet mit über 100 Angeboten

Die Volkshochschule Neuss stellt ihr neues Semesterprogramm vor, das auch unter Coronabedingungen mit über 100 Bildungsangeboten startet. Die Veranstaltungen der VHS finden in ganz unterschiedlichen Formaten statt: sowohl als reine Online-Vorträge, als Hybrid-Veranstaltungen oder als Workshops auf der Lernplattform der VHS-cloud. „Die VHS lebt nicht nur von Wissensvermittlung und qualitativem Unterricht, sondern auch davon, dass Menschen miteinander lernen und sich austauschen. Das versuchen wir weiterhin umzusetzen“, sagt Dr. Marie Batzel, Leiterin der Volkshochschule. „Der Ort der Begegnung, die Dialogräume und Diskussionen lassen sich zwar nicht komplett digital übertragen“, räumt Batzel ein, „dennoch können sich Interessierte auf ein vielfältiges und ansprechendes Programm freuen“. Erfolgreich gestartet ist beispielsweise der hybride Englischkurs mit dem Dozenten Kirsch Murday. Dieser schafft es nicht nur, Lebhaftigkeit und ein gutes Lernklima bei dem online-Kurs zu vermitteln. Murday ist auch digital so versiert, dass es ihm gelingt, die Teilnehmenden auch technisch dabei zu unterstützen, wenn gemeinsam online gelernt wird. Kirsch Murday kommt selbst aus Mauretanien, die Teilnehmenden in dem Kurs sind nicht nur altersgemischt, sondern haben auch selbst oft einen internationalen Hintergrund, was zur Lebendigkeit des Kurses wesentlich beiträgt.

Eine spannende Neuheit gibt es im Bereich Kultur: die KunstKrimis! Die Kunsthistorikerin Dr. Donatella Chiancone-Schneider und die Teilnehmenden lösen ungeklärte Fälle der Kunstgeschichte. Zum Auftakt am 29. April wird online in der vhs.cloud der Fall von Sandro Botticellis unbekannter Muse anhand von Animationen, virtuellen Restaurierungen und Zitaten untersucht.

Schon vor der Krise ein beliebtes Format, sind die Teilnehmenden dem Kurs „Digitaler Stammtisch“ treu geblieben – auch wenn der direkte Austausch untereinander zu den unterschiedlichsten Themen der digitalen Welt vom gemütlichen Sesselraum der VHS Neuss in die Zoom-Konferenz wechseln musste. Für den Dozenten Guido Steinke aus Berlin kein Problem, war er doch ohnehin immer nur virtuell über das Smartboard zugeschaltet. Thema am 30. März 2021: Wie kann man ganz konkret Fake News erkennen? Wie schützt man sich vor Ihnen? Anhand von Alltagsbeispielen und Möglichkeiten, die jedem zur Verfügung stehen, wird dem Thema auf den Grund gegangen.

Etwas für die eigene Gesundheit zu machen, fällt oft nicht leicht. Mit den Kursen der VHS ändert sich das: Sie sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse genau zugeschnitten: Keine Zeit, um regelmäßig ins RomaNEum für einen Kurs zu fahren? Die VHS bietet Kurse, die jederzeit abrufbar sind. Wer die Motivation eines festen Termins und einer festen Gruppen benötigt, für den hat die VHS Kurse im Angebot, die in der gewohnten Gruppe online stattfinden. Manchmal möchte man lieber online, ein anderes Mal lieber von Zuhause aus teilnehmen? Dafür hat die Fachbereichsleitung Sandra Goldmann sogenannte „hybrid-Kurse“ entwickelt. Wem ein Yogakurs direkt vorm Einschlafen am liebsten ist, sollte den online-Kurs „Yoga zum Tagesausklang“ ausprobieren.

Für alle, die sich bereits auf den Sommer im Garten freuen, bietet die VHS den Kurs „Bin mal im Garten“. Ein Online-Kurs, der die Teilnehmenden durch das komplette Gartenjahr begleitet: beim Selbstversorgen mit Kräutern, Salaten, frischem Obst und Gemüse, bei der Haltbarmachung der geernteten Gartenschätze und vor allem mit viel gemeinsamen Austausch über das wunderbare Thema Garten.

„Dass die Volkshochschule Neuss trotz des Lockdowns ein Semesterprogramm veröffentlicht hat, zeigt einen großen Optimismus, Präsenz und ein Dasein für die Dozent*innen. Die VHS Neuss steht mit ihrem Angebot, mit Coachings und Briefings für Dozent*innen sehr gut da. Wir sind daher überaus stolz, weiter, besser und schneller als andere Volkshochschulen zu sein“, sagt Dr. Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur.

Das gesamte Programm der VHS ist online unter www.vhs-neuss.de abrufbar.