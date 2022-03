10.03.2022 - Neusser Bürger*innen leben gerne in Neuss

In einer repräsentativen Umfrage stimmten rund 90 Prozent der befragten Neusser*innen der Aussage zu, sie seien zufrieden damit in Neuss zu leben. Diese Zufriedenheit von zeigt sich auch in einigen Detailfragen. So sind die Neusser*innen im Vergleich mit anderen Städten überdurchschnittlich zufrieden mit der Gesundheitsversorgung, den Sportanlagen, dem Zustand von Straßen und Gebäuden sowie – der Stadtverwaltung. „Hier punktet die Neusser Verwaltung mit schneller und unkomplizierter Hilfe, verständlichen Abläufen und angemessenen Gebühren“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer auch über diese Ergebnisse der repräsentativen Erhebung.

Abgefragt wurde auch die Unterstützung für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 und die Aufwertung des Wendersplatzes. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Befragten stehen demnach hinter der Bewerbung um die Landesgartenschau, und zwei Drittel (66 Prozent) unterstützen die Aufwertung des Wendersplatzes.

Durchgeführt wurde die Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut ifak, dass die Lebenszufriedenheit in 15 verschiedenen Städten erhoben und verglichen hat. Hierzu wurden 2.000 repräsentativ aus dem Melderegister ausgewählte Neusser*innen um Teilnahme an der Umfrage gebeten, von denen sich letztlich rund 800 beteiligten.

(Stand: 10.03.2022/Spa)