10.03.2023 - JeKits – Zeughauskonzert

In vier großen JeKits – Konzerten am Samstag, 25.03.2023, präsentieren die Zweitklässler aller Neusser Grundschulen ein buntes, vielfältiges Programm auf der großen Bühne im Zeughaus. Im Rahmen des landesweiten JeKits-Projektes, das die Musikschule der Stadt Neuss in allen Neusser Grundschulen anbietet, präsentieren die Kinder unter dem Motto: Wir sind VIELE – Wir sind EINS! im großen Chor ihre Lieder.

Das Förderprogramm JeKits mit dem Schwerpunkt Singen kann dank Finanzierung durch das Land NRW einmal die Woche in allen ersten und zweiten Klassen durchgeführt werden. Passend zum Motto wird vom Kanon „Bruder Jakob“ und dem Volkslied „Es führt über den Main“ bis hin zum Rolf Zukowski Lied „Starke Kinder“ ein vielseitiges Programm geboten. Instrumental begleitet werden die Kinder von Lehrkräften der Musikschule der Stadt Neuss und das Friedenslied Hevenu shalom wird von einem Klezmer-Klarinettisten in besonderer Form eingeleitet.

Die Konzerte finden um 10.30 Uhr / 11.30 Uhr / 12.30 Uhr und 13.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

