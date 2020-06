10.06.2020 - Kanalreparatur Reuschenberger Straße

Die Reuschenberger Straße muss ab kommenden Montag, 15. Juni 2020, voraussichtlich für zwei Wochen zwischen Herbergstraße und Hauptstraße voll gesperrt werden. Grund ist die Installation eines neuen Kanalanschlusses in Höhe Hausnummer 12 und die Reparatur eines defekten Hauptabwasserkanals. Ab neun Uhr morgens wird eine Durchfahrt deshalb nicht mehr möglich sein.

Anliegerinnen und Anlieger können den Baustellenbereich aus Richtung Kapellener Straße kommend anfahren, Rettungsfahrzeuge können die Baustelle im Notfall passieren.

Eine Umleitung ist großräumig ausgeschildert. Drei Schilder weisen bereits in Reuschenberg auf der Bergheimer Straße, in Holzheim auf der Vereinsstraße und auf der L 201 Ausfahrt Kapellen in Fahrtrichtung Holzheim auf die Umleitung hin. Die Umleitungsstrecke wird in beide Richtungen über die B477 in Reuschenberg, die L142, die Herzogstraße in Hülchrath und Kottenkamp in Neubrück zurück auf die L201 nach Kapellen geführt.