10.06.2020 - Schulausschuss

Über die Einführung einer „Schul-Cloud“ für die städtischen Neusser Schulen berät der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 16. Juni 2020, 17 Uhr. Das Gremium tagt aufgrund der Corona-Pandemie im Zeughaus, Markt 42 - 44.

Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die Anpassung der Mensazuschüsse ab dem Schuljahr 2020/2021, die Änderung der Gebührenordnung und Satzung der Musikschule sowie Mitteilungen der Verwaltung zur jährlichen Grundreinigung der Neusser Schulen und der aktuellen Schulsituation durch Corona. Die Sitzung leitet die Ausschussvorsitzende Gisela Hohlmann.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch der städtischen Ausschüsse. So ist eine vorherige Anmeldung unter schulverwaltung@stadt.neuss.de erforderlich. Dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.