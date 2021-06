10.06.2021 - Kulturausschuss

Über das Programm zur politischen Bildung in der Volkshochschule Neuss berät der Kulturausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 16. Juni 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem Konzepte und Aufgabenstruktur des Kulturamtes, der bundesweite Digitaltag sowie Kultur- und Bildungsangebote für ältere Menschen in Neuss. Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an kirstin.rheins-cukle@stadt.neuss.de melden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem verfügbar.

(Stand: 10.06.2021/Spa)