10.06.2021 - SommerLeseClub 2021

Der SommerLeseClub findet auch dieses Jahr in der Stadtbibliothek Neuss statt. Wieder können in den Sommerferien Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, gespielte Konsolenspiele oder für die Teilnahme an Veranstaltungen gesammelt werden. Das Sammeln der Stempel ist alleine oder in Teams mit bis zu fünf Personen möglich.

Der Förderverein der Stadtbibliothek „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ beteiligt sich erneut am SommerLeseClub und stellt viele tolle Preise für die erfolgreichen Teilnehmenden bereit. Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr eine Spielekonsole: die Nintendo Switch!

Die Teilnahme am SommerLeseClub ist kostenfrei. Die Anmeldung ist ab sofort möglich und erfolgt bevorzugt über das entsprechende Formular auf der Homepage https://stadtbibliothek-neuss.de/ oder alternativ direkt in der Stadtbibliothek. Den Teilnehmenden werden dann die Bibliotheksausweise und Logbücher bereitgestellt.

Offizieller Start des diesjährigen SommerLeseClubs ist Dienstag, 29. Juni 2021. Ab diesem Zeitpunkt können die Teilnehmenden mit dem Bibliotheksausweis kostenfrei Medien in der Stadtbibliothek Neuss entleihen oder die eMedien aus der Onleihe https://www.onleihe.de/neuss nutzen.

Wie auch in den Vorjahren ist das Kultursekretariat NRW Gütersloh Projektträger des SommerLeseClubs und wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen.





(Stand: 10.06.2021/Stgl)