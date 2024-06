14.06.2024 - Von Maja bis Elsa – Eine Reise durch die Musik unserer Kindheitshelden

Unter dem Titel "Von Maja bis Elsa - Eine Reise durch die Musik unserer Kindheitshelden" präsentiert der Kinder- und Jugendchor der Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 23. Juni 2024, um 11 Uhr eine Auswahl an Musikstücken aus bekannten Märchen, Kinderbuchverfilmungen, Fernsehsendungen und Musicals. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbibliothek Neuss werden zudem passende Texte vorgetragen. Veranstaltungsort ist der Pauline-Sels-Saal im RomaNEum. Der Eintritt ist frei.