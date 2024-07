10.07.2024 - Gelber Bauwagen in neuem Glanz

Seit über 20 Jahren ist der gelbe Bauwagen des Kontakt Erfttal das Hauptquartier der Sommerferienaktion "Spaß im Gras". Dort ist jeden Tag zu lesen, nicht nur was es zu essen gibt, sondern es wird auch über die zahlreichen Programmpunkte des Tages informiert: Rafting, Körbe flechten, Fußballturnier am Kicker, Mosaik-Untersetzer basteln oder Planen rutschen. „Beliebt sind nach wie vor auch TV-Formate wie Herzblatt, Talentwettbewerbe und Modeschauen am Abend", sagt Stephan Eichhorn, Leiter des Kontakt Erfttal, der mit rund 30 weiteren ehrenamtlichen Helfern und Honorarkräften das offene Zeltlager betreut.

Für dieses Jahr wurde der gelbe Bauwagen renoviert und strahlt in frischer Farbe. Auch im Inneren wurde alles auf Vordermann gebracht. Materialien und zahlreiche Gesellschaftsspiele warten auf Ihren Einsatz in einem der vier Pavillons. „Wir werden einen davon ersetzen müssen“, sagt Stephan Eichhorn.

Seit 20 Jahren unterstützt der Neusser Bauverein die Ferienaktion auf unterschiedliche Weise: Mitarbeiter transportieren Material und den gelben Bauwagen zur Bezirkssportanlage Grimlinghausen und helfen auch beim Aufbau. Prokurist Niki Lüdtke brachte zudem einen symbolischen Scheck in Höhe von 1.000 Euro vorbei. „Ohne Sponsoren und verlässliche Partner wie dem Neusser Bauverein kann so eine Aktion nicht durchgeführt werden. Denn viele Materialien unterliegen dem allgemeinen Verschleiß und müssen jedes Jahr ersetzt werden“, sagt Philip Benning, Vorsitzender des Vorstandes beim SkM Neuss, einem der Veranstalter.

Rund 120 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren treffen auf Freunde aus den Vorjahren und nutzen das vielfältige Freizeitangebot in den ersten beiden Ferienwochen. Noch bis zum 19. Juli geht das Offene Zeltlager. Wer teilnehmen möchte, kann sich auch direkt vor Ort anmelden. Die Kosten, inklusive Frühstück und Mittagessen, betragen zwölf Euro pro Tag. „Auch viele Kinder und Jugendliche unserer Mietenden nutzen das Ferienangebot. Wir freuen uns darüber, dass sie hier zwei ereignisreiche Wochen erleben und vieles in Gemeinschaft ausprobieren können“, sagt Prokurist Niki Lüdtke.

Das Jugendamt der Stadt Neuss veranstaltet in Kooperation mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SkM Neuss e. V. auch in diesem Jahr auf der Bezirkssportanlage an der Erft in Neuss-Grimlinghausen (Kasterstraße 76) das offene Zeltlager „Spaß im Gras“. Über die Ereignisse bei „Spaß im Gras“ informiert ein eigener Instragram-Kanal "signeuss".

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.