10.09.2020 - Kartenvorverkauf für Neusser Konzertsaison beginnt

Diesen Montag, 14. September 2020, beginnt der Kartenvorverkauf für die Neusser Konzertsaison, die sich mit besonders hochkarätigen Künstlern und Programmen vorstellt.

Die Deutsche Kammerakademie hat für die kommende Saison mit der Stadthalle Neuss einen neuen Spielort gefunden, der es Orchester und Publikum gleichermaßen ermöglicht, den gebotenen Empfehlungen zu entsprechen. Chefdirigent Christoph Koncz und die künstlerische Leiterin Isabelle van Keulen eröffnen ihre jeweiligen Konzerte mit einerseits den berühmtesten Werken Wolfgang Amadeus Mozarts und andererseits Raritäten aus seinem Schaffen.

Auch die ZeughausKonzerte zeigen sich 2020/2021 von ihrer besten Seite: Harriet Krijgh startet die Saison im Zusammenspiel mit dem französischen Quatuor Modigliani, der Bariton Benjamin Appl und sein Klavierbegleiter Kit Armstrong widmen sich in „The Storyteller“ den großen Balladen; wir werden die OPUS KLASSIK-Preisträger 2020 Raphaela Gromes und Julian Riem sowie das vision string quartet erleben. Der Mandolinenvirtuose Avi Avital macht gemeinsame musikalische Sache mit dem ensemble reflektor – und der Countertenor Valer Sabadus bringt uns mit der klassischen Band SPARK „Closer to Paradise“. Die Saison endet mit einem ungewöhnlichen Programm, in dem am Schluss das Jerusalem Quartet und das Novus String Quartet fusionieren. Die ZeughausKonzerte werden bis Ende des Jahres als einstündige Doppelkonzerte wie gewohnt in der guten Stube der Stadt, dem Zeughaus, stattfinden.

Einzelkarten können ab Montag, 14. September 2020, neun Uhr bei den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131/52699999 oder über das Internet unter www.zeughauskonzerte.de bzw. www.deutsche-kammerakademie.de bestellt werden (zuzüglich Servicekosten).

(Stand:10.09.2020/Spa)