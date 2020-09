10.09.2020 - Neuss liest Norbert Scheuer

Kultur trotz Corona: Nach dem „Literarischen Sommer“ findet auch in diesem Jahr wieder das etablierte städtische Lesefestival statt. Bereits zum elften Mal veranstaltet die Neusser Stadtbibliothek „Neuss liest“. In diesem Jahr steht der Schriftsteller Norbert Scheuer im Mittelpunkt. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 1. Oktober 2020, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Neumarkt in Anwesenheit des Autors statt. In insgesamt 17 Veranstaltungen bietet das Festival „Neuss liest Norbert Scheuer“ bis zum 30. Oktober die Gelegenheit, Scheuers faszinierende Literaturwelt zu entdecken und sie zu diskutieren.

Scheuer stellt seinen aktuellen Roman „Winterbienen“ vor, für den er mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Hubert Winkels moderiert den Abend, der von Rainer Berger musikalisch begleitet wird. Berger komponierte eigens für den Roman „Winterbienen“ Musikstücke auf der Flöte. Kulturdezernentin Christiane Zangs wird das Lesefestival feierlich eröffnen. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort online unter www.stadtbibliothek-neuss.de (Ticketshop) für 13 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr erhältlich.

Im Mittelpunkt von „Neuss liest“ steht Scheuers Roman „Die Sprache der Vögel“, der in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden kann. Der bereits im Jahr 2015 erschienene Roman wird in sieben Kaffeepausen-Lesungen komplett gelesen.

Das Gesamtprogramm ist online unter www.stadtbibliothek-neuss.de abrufbar. Die Hygienevorschriften der einzelnen Lesungsorte sind zwingend zu beachten, der Besuch einzelner Veranstaltungen ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich.





(Stand:10.09.2020/Kro)