10.09.2020 - SommerLeseClub digital 2020

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Stadtbibliothek Neuss den SommerLeseClub – coronabedingt jedoch erstmalig mit abgewandeltem, digitalen Konzept. Der Abschluss wurde jetzt mit einer Party inklusive Preisverleihung in der Stadtbibliothek gefeiert.

Die Teilnehmenden sammelten in den Ferien zunächst alleine oder im Team Stempel für gelesene Bücher, Hörbücher und gespielte Konsolenspiele. Die Nachweise wurden im Anschluss in einem digitalen Logbuch gespeichert und in eine Rangliste übertragen. Rund 100 Personen nahmen in diesem Jahr am SommerLeseClub teil. Dank der Unterstützung des Fördervereins Pro Stadtbibliothek Neuss und den Stadtwerken Neuss war es erstmals möglich, allen Teilnehmenden eine Urkunde und einen Gutschein als Preis zu überreichen. Die Vorsitzende des Fördervereins, Mechthild Swertz, prämierte die Siegerinnen und Sieger zudem mit den Hauptpreisen in Form einer Spielekonsole und Gutscheinen für das Phantasialand und Kinobesuche. Entertainer Marcel Weber führte durch die gelungene Veranstaltung.





(Stand:10.09.2020/Kro)