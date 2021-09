10.09.2021 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität

Über den Bebauungsplan Hammfeld II, Hammer Landstraße, Derendorfweg berät der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 14. September 2021, 17 Uhr, im Ratssaal des Neusser Rathauses. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Umgestaltung der Erftstraße nach den Kanalbaumaßnahmen, die Bestätigung des Verkehrsversuchs „Engstelle“ Kapellener Straße sowie die Umgestaltung des Steigervorplatzes zum internationalen Hansetag 2022. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de verfügbar.

Aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung müssen sämtliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Sitzung entweder ihre bereits bestehende Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) oder eine aktuellen Test nachweisen müssen.

(Stand: 10.09.2021, Spa)