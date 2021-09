10.09.2021 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung tagt im Ratssaal

Ein Bericht zum aktuellen Leerstand von Gewerbeimmobilien mit Bezug zur Pandemie steht ebenso wie die Situation des Einzelhandels auf der Tagesordnung des nächsten Finanzausschusses. Das Gremium tagt unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler am Mittwoch, 15. September 2021, um 17 Uhr im Neusser Ratssaal.

Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an gudrun.henze@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (Stand vom 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 09.09.2021, Bo)