10.09.2021 - Stadtrat tagt wieder im Ratssaal – Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Im Mittelpunkt der kommenden Ratssitzung am Freitag, 17. September 2021, 16 Uhr, steht die Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2022. Darüber hinaus beschäftigt sich das Gremium mit den Planungen des Neubaus der Feuerwehrwache Hoisten sowie der Umgestaltung mehrerer Straßen nach Kanalsanierungen. Ein weiteres Thema der Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer ist die Beteiligung der Stadt am Förderprogramm “Dorferneuerung 2022“. Der Stadtrat tagt nun wieder im Ratssaal des Neusser Rathauses. Insgesamt stehen rund 50 Themen auf der Tagesordnung. Die Unterlagen zur Sitzung stehen im Ratsinformationssystem unter neuss.de zur Verfügung.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage gelten besondere Regeln für den Besuch der Sitzung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich vorab per Email an tim.rentergent@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 902080 anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (Stand vom 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 10.09.2021, Bo)