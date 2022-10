10.10.2022 - Acoustic Concerts 2022/23

Zum zehnten Mal startet jetzt die Reihe Acoustic Concerts in die neue Spielzeit. Das Publikum kann sich auf sieben abwechslungsreiche Konzerte freuen mit Künstler*innen aus aller Welt, die die Schönheit und Diversität der musikalischen Vielfalt der Kulturen abbilden. Die Veranstaltungsreihe der Stadt Neuss ist in besonderer Weise ein Beispiel für kulturelle Offenheit. Die Acoustic Concerts in Neuss gelten als ein Forum für Weltmusik auf höchstem Niveau und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Konzerte finden im Kulturkeller, Oberstraße 17, in 41460 Neuss jeweils um 19 Uhr statt.

Ausnahme ist das Abschlusskonzert der Formation Makatumbe am 7. Mai 2023. Der Auftritt von Makatumbe, zweifacher Preisträger des Creole Global Music Contest 2017, findet im Globe im Rennbahnpark, 41460 Neuss statt.

Erstmals werden, ca. eine Woche vor den Konzerten, auf der städtischen Internetseite und in den sozialen Medien Videos der Gruppen gezeigt, in denen die Musiker*innen die Konzertinhalte in der jeweiligen Sprache des musikalischen Ursprungs vorstellen.

Tickets:

Alle sieben Konzerte gibt es im Abonnement für nur 56 Euro und können ab sofort bestellt werden unter acoustic-concerts@stadt.neuss.de.

Der Einzelkartenverkauf beginnt am Dienstag, 25. Oktober 2022 um 9 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Weitere Infos zu den Konzerten unter neuss.de/kultur oder unter der Telefonnummer 02131 904118.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Alle Termine der Acoustic Concerts 2022/23 auf einen Blick:

• 6. November 2022 Ensemble Anima Shirvani

• 4. Dezember 2022 Alexander Mercks »Yatao«

• 8. Januar 2023 Mariama & Vieux

• 26. Februar 2023 Cormac Begley & Caoimhín Ó Raghallaigh

• 12. März 2023 Gulzoda Khudoynazarova

• 2. April 2023 Suonno d’Ajere

• 7. Mai 2023 Makatumbe

Beginn aller Konzerte ist um 19 Uhr.

Bis auf Makatumbe finden alle Konzerte im Kulturkeller, Oberstr. 17, 41460 Neuss statt.

Makatumbe tritt im Globe, Rennbahnpark, 41460 Neuss auf.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Makatumbe, Foto: Gohlitz)

(Stand 10.10.2022)