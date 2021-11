10.11.2021 - Die Stadtbibliothek informiert

Am dritten Donnerstag im Monat lädt der „Lesebär – Das Bilderbuchkino“ Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zu einer spannenden Geschichte ein. Am 18. November 2021 wird die Geschichte „Das Neinhorn“ vorgelesen und auf eine Leinwand projiziert. Die Kinder sind zum aktiven Erzählen, Raten und Entdecken der jeweiligen Geschichte eingeladen. Die „Lesebär“-Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert rund 45 Minuten, der Eintritt ist frei. Die Lesung ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die beliebte „Ladies‘ Night“, die die Stadtbibliothek seit einigen Jahren mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten anbietet, findet in diesem Herbst als Krimi-Spezial am Freitag, 12. November 2021, von 19.30 bis 22 Uhr statt. Die beiden Hamburger Krimiautorinnen Eva Almstädt und Joyce Summer lesen aus ihren neuesten Kriminalromanen „Ostseefalle“ und „Madeiraschweigen“ und entführen die ausschließlich weiblichen Zuhörerinnen von der Ostseeküste auf die portugiesische Insel. Der Eintritt ist frei. Der Einlass mit Sektempfang ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Veranstaltung wird aus dem Förderprogramm des Bundes „Neustart Kultur“ finanziert. Weitere Informationen können über den Veranstaltungskalender auf der Website der Bibliothek aufgerufen werden: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/ladies-night-krimi-spezial-krimilesung-von-joyce-summer-madeiraschweigen-und-eva-almstaedt-ostseefalle/

Spannende Rätsel und ein kniffliger Fall können Familien am Sonntag, 14. November 2021, mit den “Drei ???” in der Stadtbibliothek erleben. Cally Stronk und Christian Friedrich lesen aus ihrem Buch “Die Drei ??? und der Höllenzug” vor. Die Zuhörenden begleiten Justus, Peter und Bob auf eine unfreiwillige, wilde Fahrt in einem alten Eisenbahnwaggon in die verfallene U-Bahn-Station “Paradise Station”. Gleichzeitig sorgt in Pasadena der „finstere Verkünder“ für Aufregung. Was hat der mysteriöse Prophet mit der alten U-Bahn-Station zu tun? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Drei immer wieder auf Ungereimtheiten, bei denen das Publikum mit raten und zur Lösung des Falles beitragen kann. Die Lesung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 60 Minuten bei freiem Eintritt. Die Veranstaltung wird durch das Förderprogramm „Neustart „Kultur“ finanziert. Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht verpflichtend. Weitere Informationen sind über den Veranstaltungskalender der Bibliothek zu finden: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/familienlesung-die-drei-und-der-hoellenzug/

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages wird am Freitag, 19. November 2021, wieder deutschlandweit vorgelesen, gelacht, gefragt und gebannt gelauscht. Auch die Stadtbibliothek beteiligt sich am größten Vorlesefest in Deutschland und begrüßt ab 16 Uhr die Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins der Kinder und Jugendhilfe e.V., die zum diesjährigen Motto “Freundschaft und Zusammenhalt” aus dem Buch “Jetzt ist Vorlesezeit” vorlesen werden. Die vier Kurzgeschichten dauern jeweils 10 bis 15 Minuten und richten sich an die gesamte Familie. Begleitet werden die Lesungen von kleinen Aktionen, wie einem Quiz und einer Bastelei. Das Programm dauert insgesamt etwa zwei Stunden bei freiem Eintritt. Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht verpflichtend. Weitere Informationen über den Veranstaltungskalender der Bibliothek unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/familienlesung-zum-bundesweiten-vorlesetag/

In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Kulturkreis Neuss e.V. und der VHS wird Florence Hervé am Mittwoch, 10. November 2021, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Mit Mut und List“ Frauengeschichten aus dem europäischen Widerstand 1933-1945 vortragen. Die Veranstaltung findet in der VHS im RomaNEum in der Brückstraße 1 in Neuss statt, eine Anmeldung über die Homepage der VHS ist erforderlich.

An dem Studientag „Bruderzwist im Hause Mann“ stellt Alwin Müller-Jerina am Samstag, 13. November 2021, in der Zeit von 11 bis 16.15 Uhr seine Lese-Erlebnisse rund um die Brüder Thomas und Heinrich Mann vor. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS im RomaNEum in der Brückstraße 1 in Neuss statt. Eine Anmeldung über die Homepage der VHS ist erforderlich.

Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus berichtet die Autorin und Bloggerin Juna Grossmann aus Berlin am Montag, 15. November 2021, ab 18.30 Uhr in den Räumen der VHS in der Brückstraße1 in Neuss. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf/Neuss und der Volkshochschule Neuss statt. Eine Anmeldung über die Homepage der VHS ist erforderlich.

Auch im November können sich die Interessierte wieder fit machen in der Nutzung von digitalen Angeboten: Am Mittwoch, 24. November 2021, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien an, damit Kundinnen und Kunden der Bibliothek zukünftig für die Digitalisierung ihrer eigenen Audio- und Video-Kassetten die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können. Mit Hilfe der Software Audio „Restaurator Pro 10“ werden sie erfahren, wie sie Audio- und Videokassetten digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus.

Gemeinsam mit der VHS bietet die Stadtbibliothek all denjenigen, die eine Fremdsprache neu erlernen oder ihre Kenntnisse vertiefen möchten, an, das Sprachlern-Programm „Rosetta Stone“ kennenzulernen. Diese kostenlose Schulung am Dienstag, 16. November 2021, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr zeigt, wie man „Rosetta Stone“ am eigenen PC, Tablet oder Smartphone nutzen kann. Diejenigen, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten anschließend für 3 Monate einen kostenlosen Ausweis, um sich direkt mit ihrer Wunschsprache beschäftigen zu können. Eine Anmeldung über die Homepage ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/digitale-hilfe-beim-lernen-einer-fremdsprache-rosetta-stone/

Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung ihrer mobilen Endgeräte können Bürgerinnen und Bürger in der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde stellen. Diese wird am Dienstag, 23. November 2021, in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/smartphone-und-tablet-sprechstunde-5/

Wer erfahren möchte, was die virtuelle Bibliothek „Onleihe“ zu bieten hat und wie man sie bequem von zu Hause nutzen kann, ist eingeladen, die „Onleihe“-Sprechstunde am Dienstag, 23. November 2021, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zu besuchen. Hier vermitteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek, wie man die verschiedenen Medien auf das eigene Gerät, wie eBook-Reader, Tablet oder Smartphone bekommt. Eine Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/onleihe-sprechstunde-4/

All diejenigen, die wissen möchten, wie eine Arcade-Retro-Konsole aus Klemmbausteinen gebaut wird, erhalten am Dienstag, 30. November 2021, ab 16 Uhr im Makerspace-Raum der Stadtbibliothek hierzu eine Einführung. Es wird nicht nur erklärt, wie die Konsole entstanden ist, sondern auch, welche Elemente und Technik verbaut wurden. Zum Testen der Konsole gehört eine Runde Retro-Gaming sowie ein Austausch über neue Gaming-Projekte der Stadtbibliothek. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist wünschenswert unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/arcade-retro-konsole-aus-klemmbausteinen-bauen-wie-geht-das/

Im Mittelpunkt der Lesung von Klaus Rodewig am Donnerstag, 25. November 2021, um 16 Uhr im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek steht der biografische Roman „Wenn das Eis taut“, in dem der Autor das Schicksal einer Fährfamilie am Rhein in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart verarbeitet. Der Eintritt ist für Kundinnen und Kunden der Bibliothek mit gültigem Bibliotheksausweis frei, Gäste zahlen sechs Euro.

Am Freitag, 26. November 2021, werden um 16 Uhr besondere Gäste in der Bibliothek erwartet: Bam-Bam und Fluffy sind zwei Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“, die sich gern von Grundschulkindern vorlesen lassen. Diese können in einer positiven Atmosphäre ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist für Grundschulkinder ab der zweiten Klasse kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesen-mit-hund-5/

Unter der Überschrift „Lesen, Hören, Sehen“ stellt Helga Schwarze am Dienstag, 30. November, um 18 Uhr persönliche Lebensbücher vor. Sie ist seit dem 1. September in der Stadtbibliothek für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen für Erwachsene zuständig. Bücher haben in ihrem Leben immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Im Gespräch mit der Bibliotheksleiterin Claudia Büchel wird sie Einblick in ihre persönliche Lesebiografie gewähren und dabei auch Tipps für die persönliche Lektüre geben.

Alle Veranstaltung finden unter den aktuellen Voraussetzungen der Corona-Schutzverordnung statt. Anmeldungen sind über die jeweils genannten Verlinkungen möglich. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter www.stadtbibliothek-neuss.de abrufbar.



