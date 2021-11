10.11.2021 - Lesewettbewerb in der Stadtbibliothek

24 Schülerinnen und Schüler aus neun verschiedenen Neusser Gymnasien und weiterführenden Schulen trafen sich jetzt in der Stadtbibliothek Neuss zu einem Lesewettbewerb in französischer Sprache. Nach einjähriger Pause fand der Wettbewerb, der vom Deutsch-Französischen-Kulturkreis Neuss in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek organisiert wurde, nun wieder für Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen statt. Unterschieden wurde in fünf Leistungsniveaus: zweites, drittes und viertes Lehrjahr, sowie Oberstufe und Muttersprachler. Vielen Teilnehmenden war das Lampenfieber anzumerken, die vorbereiteten Texte wurden dennoch in anschaulicher Weise vorgetragen.

Die Organisatorinnen Frau Holzberg vom DFK Neuss und Frau Schwarze von der Stadtbibliothek unterstrichen den Mut der Kandidatinnen und Kandidaten, sich mit der großen Konkurrenz zu messen und dankten den Lehrenden, die mit viel Engagement ihre Schülerinnen und Schüler für diesen Wettbewerb motiviert und vorbereitet hatten. Bürgermeister Reiner Breuer übernahm wie in den vergangenen Jahren die Schirmherrschaft der Veranstaltung. In der Partnerstadt Châlons-en-Champagne findet im Gegenzug im Januar 2022 der Concours de Lecture in deutscher Sprache statt – allerdings nur in virtueller Form.



(Stand: 09.11.2021, Kro)

1 Foto zur Pressemeldung.

Bildunterzeile: (v.l.n.r.) Magda Holzberg (1. Vorsitzende DFK Neuss), Annette Lohkamp (2. Vorsitzende DFK Neuss) und Helga Schwarze (Stadtbibliothek) gemeinsam mit den Siegerinnen und Siegern des Lesewettbewerbs.