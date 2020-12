10.12.2020 - Jetzt noch Zuschuss für winterfeste Außengastronomie beantragen

Noch bis zum 15. Dezember 2020 können in Neuss ansässige Gastronomiebetriebe Fördergelder für eine winterfeste Terrasse beantragen. Damit will die Stadtverwaltung die Wiedereröffnung nach dem Lockdown erleichtern. Bezuschusst werden Zelte, Pavillons, Pagoden oder Glas-Windschutzelemente mit 50 Euro pro Quadratmeter Außenbereich. Trotz des derzeitigen Lockdowns haben bereits über 30 Neusser Gastronominnen und Gastronomen einen Zuschuss beantragt. Die ausgezahlt wird die Förderung, wenn die Gastronomie wieder öffnet. Weitere Informationen sind im Internet unter www.neuss.de/wirtschaft, per E-Mail an daniel.genz@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/903116 erhältlich.

(Stand: 10.12.2020, Spa)