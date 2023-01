11.01.2023 - Eltern-Kind Kurse „MUSIKwiese “

Gemeinsam tanzen, singen, mit Instrumenten musizieren und dabei spielerisch die Welt der Musik erkunden - all dies können bereits die Allerkleinsten ab 18 Monaten gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson in der Musikwiese der Musikschule der Stadt Neuss. Die Kinder werden musikalisch durchs Jahr begleitet, nehmen Anregungen für das Singen im Alltag mit und erleben gemeinsam die Freude an der Musik. Am 25. Januar 2023 starten die neuen Kurse in der Musikschule im RomaNEum, Brückstrasse1 in Neuss. Für Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahre sind noch Anmeldungen möglich. Informationen und Anmeldungen unter: www.musikschule-neuss.de oder telefonisch werktags von 8 – 12 Uhr unter 02131 / 90 40 43.