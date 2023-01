11.01.2023 - Kaffee und Comeback: Öffentliche Führungen im Museum

Sonntag ist Museumstag: Am kommenden Sonntag, 15. Januar 2023 bietet das Haus am Obertor zwei Führungen mit Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries an. Los geht es um 15 Uhr mit einem Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“. In dem kurzweiligen Rundgang erfahren die Besucher*innen alles Wissenswertes rund um die Geschichte des beliebten Getränks. Die Ausstellung erfreut sich eines großen Besucherzuspruchs, so dass bis zum Ende der Laufzeit am Sonntag, 5. Februar 2023, teilweise nur noch einzelne Plätze in den verbleibenden Führungen zu bekommen sind – schnell sein lohnt sich!

Im Anschluss heißt es um 16.30 Uhr „Comeback. Gerettete Meisterwerke neu entdecken“. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Impulse in den Sammlungsbereichen freuen und ausgewählte Meisterwerke in den Blick nehmen.

Die jeweils 60minütigen Führungen kosten 4 Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.