11.02.2020 - Fünfter internationaler Orgel-Gesangs-Wettbewerb

Anmeldungen für den fünften internationalen Orgel-Gesangs-Wettbewerb 2020 können ab sofort beim städtischen Kulturamt eingereicht werden. In Kooperation mit der Stadt Neuss schreibt die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Kirchenmusikwoche in Neuss den Wettbewerb im Rahmen der 59. Kirchenmusikwoche aus. Unter dem Thema „Im Wandel der Zeit“ bietet die Kirchenmusikwoche vom 11. bis 20. September 2020 ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Gottesdiensten und einem „Hörabend“.

Der Wettbewerb ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert (erster Preis 3.000 Euro, zweiter Preis 1.500 Euro, dritter Preis 1.000 Euro, Publikumspreis 500 Euro). Bewertet werden neben technischem und musikalischem Können auch die Programmgestaltung in Hinblick auf das Motto „Im Wandel der Zeit“ und die verschiedenen Kirchen und Orgeln sowie die künstlerische Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Teilnahmeberechtigt sind Sängerinnen und Sänger sowie Organistinnen und Organisten jeder Nationalität, die nach dem 31. Dezember 1989 geboren sind. Über 30-jährige Bewerberinnen und Bewerber werden zugelassen, sofern sie an einer Musikhochschule immatrikuliert sind.

Das Anmeldeformular kann beim städtischen Kulturamt unter der Telefonnummer 02131/904118 oder per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de angefordert werden. Als Anlage zum Anmeldeformular ist zudem erforderlich: ein Programm à 20 Minuten, darunter jeweils ein Orgel-Solo-Werk (à circa fünf Minuten) für die 1. Wettbewerbsrunde in der Christuskirche (Kleuker-Orgel III/38) sowie ein Programm à 20 Minuten, darunter jeweils ein Orgel-Solo-Werk (à circa fünf Minuten) für die Finalrunde im Quirinusmünster (Seifert-Orgel IV/86). Außerdem ist eine CD oder ein YouTube-Link mit folgenden Aufnahmen einzureichen: Eine Arie aus der Johannespassion oder Matthäuspassion von J.S. Bach, arrangiert für Gesang und Orgel und eine weitere Arie beziehungsweise ein geistliches Lied, original oder arrangiert für Gesang und Orgel, wahlweise aus dem 19. oder 20. Jahrhundert. Die Stücke aus der Bewerbung können in den Wettbewerbsrunden miteinbezogen werden.

Fragen zu künstlerischen Aspekten beantwortet Münsterkantor Joachim Neugart unter der Telefonnummer 02131/204904 oder per E-Mail an joachim.neugart@neuss-mitte.de. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind an folgende Adresse einzureichen: Kulturamt der Stadt Neuss, Christian Weber, Oberstraße 17, 41460 Neuss, Stichwort: Orgel-Gesangswettbewerb. Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. Juni 2020.

Informationen über die Zulassung zum Wettbewerb werden bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2020, erteilt. Aus den Bewerbungen werden von der Jury - bestehend aus der Kantor Joachim Neugart (Vorsitz), Professorin Mechthild Georg, Professorin Michaela Krämer, Professor Stefan Palm, Kantorin Katja Ulges-Stein und dem Kulturreferenten Dr. Rainer Wiertz - die Duos ausgewählt, die zum Wettbewerb eingeladen werden.

Alle Wertungsspiele sind öffentlich: Am Montag, 14. September 2020, werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Orgel der Christuskirche vorbereitet; am Dienstag, 15. September 2020, findet die erste Runde in der Christuskirche statt; am Mittwoch, 16. September 2020, ist die Vorbereitung und Finalrunde im Quirinusmünster mit anschließender Preisverleihung. Den ersten Preisträgern wird eine Konzertverpflichtung im Rahmen der nächsten 60. Kirchenmusikwoche 2022 in Aussicht gestellt. Weitere Informationen sind im Bereich Kultur unter www.neuss.de erhältlich.