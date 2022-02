11.02.2022 - Arbeiten am Gas- und Wassernetz in Rosellen

Die Stadtwerke Neuss beginnen am Montag, 21. Februar 2022, auf der Gierer Straße in Neuss-Rosellen mit den Arbeiten für die Verlegung einer rund 600 Meter langen, neuen Gasleitung. Ebenfalls in diesem Abschnitt werden die Kreiswerke Grevenbroich Wasserversorgungsleitungen neu verlegen. Die Baumaßnahme soll rund ein halbes Jahr andauern. Während der Baumaßnahme wird die Gierer Straße in Fahrtrichtung Allerheiligen zur Einbahnstraße.



Auswirkungen für den Busverkehr

Stadteinwärts bleibt durch die Einbahnstraßenregelung auf der Gierer Straße alles unverändert. Stadtauswärts fahren die Buslinien 841 und NE1 der Stadtwerke Neuss durch Rosellen allerdings einen geänderten Linienweg. Die Haltestellen Am Norfbach, Am Josefshaus und Brunnenstraße können dabei nicht angefahren werden. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Gierer Straße möglichst gering zu halten, wird die Haltestelle Friedhofsweg für die Dauer der Baumaßnahme von Süden kommend angefahren. Dort wendet der Bus und fährt dann weiter in Richtung Rosellerheide.

An Donnerstagen gibt es zwischen Betriebsbeginn und ca. 14.30 Uhr eine Ausnahmeregelung: Damit der Rosellener Wochenmarkt seinen angestammten Platz am Friedhofsweg behalten kann, wird ein Sonderbus zwischen den Haltestellen August-Macke-Straße, Im Rethkamp und Friedhofsweg eingesetzt, der als Zu- und Abbringer zum regulären Linienweg der 841 in Richtung Endhaltestelle „Seniorenzentrum“ dient. Für diese dann entlang der Einbahnstraßenregelung „stadteinwärts“ verkehrenden Linienfahrten sind die gegenüberliegenden Haltestellen zu nutzen. Hierzu wird in Kürze noch ein gesonderter Fahrplan veröffentlicht

und an den entsprechenden Haltestellen ausgehängt, der auch auf besondere Regelungen einzelner Einsatzwagen im Schülerverkehr hinweist.



Infrastruktur in Rosellen wird zukunftsfest gemacht

Die Stadtwerke Neuss, die Infrastruktur Neuss AöR und das Tiefbaumanagement Neuss weisen darauf hin, dass es in der Nachfolge zu der jetzt beginnenden Baumaßnahme weitere Baumaßnahmen in diesem Teil von Rosellen geben wird, die die Infrastruktur dort für die Zukunft sichern werden. So wird hier ein gesetzlich vorgeschriebenes Regenwasserklärbecken errichtet, das Gasnetz über den jetzigen ersten Bauabschnitt hinaus erweitert sowie die Straßendecken erneuert. Alle Informationen zur Baumaßnahme Gierer Straße finden

sich auch online unter www.baustellenradar-neuss.de.