11.02.2022 - Baumfällungen im Winter und Frühjahr 2022

In den kommenden Wochen der Winterruhe der Vegetation werden anstehende Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen und Gehölzen durchgeführt. Um die Sicherheit in den Grünanlagen zu gewährleisten müssen dabei einige kranke und abgestorbene Bäume gefällt werden. Die einzelnen Maßnahmen können auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de eingesehen werden.

Bis ins Frühjahr hinein kann es örtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für Rückfragen steht das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima telefonisch unter 02131/903326 oder per E-Mail an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de zur Verfügung.

Mitte Februar werden auch die vom beauftragten Gutachter ausgewiesenen baumerhaltenden Maßnahmen auf der Gerhard-Hoehme-Allee durchgeführt, Fällungen in diesem Bereich sind derzeit nicht erforderlich.

(Stand: 11.02.2022/Spa)