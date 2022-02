11.02.2022 - Neues Online-Format der VHS

Das neue Online-Format „Bild des Monats“ der Volkshochschule Neuss richtet sich an Kunstinteressierte, die den Austausch mit anderen suchen. Der erste von insgesamt vier Terminen findet am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 18 Uhr online in der vhs-cloud statt. Die Teilnahme kostet 7,81 Euro pro Veranstaltung, eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

Schwerpunkt der ersten Ausgabe sind „Pressebilder“: Ein spektakuläres Pressefoto, ein ansprechendes Werbemotiv, ein ikonisches Albumcover, ein raffiniertes Logo, ein gelungenes Bewerbungsportrait, sogar ein gut komponiertes Film- oder Wahlplakat. Der Alltag bietet zahlreiche Bilder, die es verdient haben, genauer betrachtet zu werden. Warum sie so schön sind oder anziehend wirken, erklärt die Kunsthistorikerin Dr. Donatella Chiancone-Schneider im Gespräch mit den Teilnehmenden.

(Stand: 11.02.2022, Kro)

