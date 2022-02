11.02.2022 - Stadtrat tagt in der Stadthalle

Am Freitag, den 18. Februar 2022 findet eine Sitzung des Rates der Stadt Neuss in der Stadthalle (Selikumer Straße 25, 41460 Neuss) statt. Aufgrund der erhöhten Covid-Infektionszahlen haben die Fraktionen sich auf ein Pairingverfahren geeinigt, um die Anzahl der teilnehmenden Personen zu verringern.

In seiner ersten Sitzung des Jahres wird der Rat die Beschlussempfehlungen aus den Fachausschüssen, darunter unter anderem den Gleichstellungsplan der Stadt Neuss für die Jahre 2022 - 2025, entgegennehmen und beschließen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Beschluss über die Fortführung von Maßnahmen zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie.



Die Sitzung des Stadtrates beginnt um 16 Uhr und wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die bei der Sitzung zuschauen möchten, müssen sich vorab per Email an tim.rentergent@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 902080 anmelden. Neben der Maskenpflicht gilt für den Zutritt zur Stadthalle auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

Die Sitzung des Stadtrates wird erneut im Audio-Stream über die Homepage der Stadt Neuss übertragen.

Die Einladung und Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Bürgerinfoportal auf Neuss.de



(Stand: 11. Februar 2022/Bo)