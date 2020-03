11.03.2020 - Corona-Verdachtsfall

Aufgrund eines eindeutigen Coronaverdachtfalles bleibt die Martinus Schule einschließlich der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Holzheim ab Donnerstag, 12. März 2020, bis einschließlich Montag, 23. März 2020, auf Vorschlag des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss geschlossen. Von der Schließung der Grundschule sind insgesamt 298 Schülerinnen und Schüler sowie rund 20 Lehrkräfte betroffen.

Die Kinder sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht in Quarantäne gesetzt. Es wird jedoch seitens des Kreisgesundheitsamtes empfohlen, in den nächsten zwei Wochen den Kontakt zu anderen Menschen und insbesondere Menschenansammlungen zu reduzieren. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Veranstaltungen oder Training im Sportverein.