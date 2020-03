11.03.2020 - Ladies‘ Night wird verschoben

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung wird die ursprünglich für Samstag, 14. März 2020, 19.30 Uhr, geplante Ladies' Night mit Barbara Ruscher verschoben. Nachholtermin ist am Samstag, 20. Juni 2020, 1930 Uhr. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit Wer diesen Termin nicht wahrnehmen möchte, kann seine Karten selbstverständlich zurückgeben. Die Rückgabe kann ausschließlich dort erfolgen, wo die Karten gekauft wurden. Karten, die bei der Tourist Info Neuss gekauft wurden, werden dort erstattet. Kundinnen, die ihre Karten online über Eventim gekauft haben, sollten sich an den Kundenservice, Telefon: 01806/991170, E-Mail: service@eventim-light.de, wenden. In der Stadtbibliothek Neuss können keine Karten erstattet werden.