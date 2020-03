11.03.2020 - Positiv auf Coronavirus getestet

Eine Neusserin wurde heute positiv auf das Coronavirus getestet. Sie hat leichte Symptome und wurde auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die Stadt Neuss unter Quarantäne gesetzt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet von Infektionen mit dem Coronavirus auf insgesamt sieben.

Insgesamt wurden aktuell 139 Personen im Kreisgebiet aufgrund eines Kontaktes mit einem mit dem Virus infizierten Patienten durch die Städte auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes in Quarantäne gesetzt.

Momentan ist an folgenden Schulen und Kindertagesstätten in Neuss aufgrund des Coronavirus durch die zuständige Stadt auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes eine Schließung oder ein Teilausschluss von Klassen angeordnet:

Martinus Schule in Holzheim: Geschlossen bis zum 23. März

Andreas-Grundschule Norf: Geschlossen bis zum 17. März

Kindertagesstätte Lessingplatz in Norf: Geschlossen bis zum 17. März

Den betroffenen Kindern und Erziehern empfiehlt das Kreis-Gesundheitsamt eine gute Handhygiene sowie eine Kontaktreduktion. So soll zum Beispiel auf den Besuch von Veranstaltungen oder die Teilnahme an Sportgruppen oder anderen Aktivitäten verzichtet werden. Es ist dabei nicht notwendig sich nur in der häuslichen Umgebung aufzuhalten.

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine auch am Wochenende besetzte Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 - 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 - 18 Uhr erreichbar. Aktuelle Informationen finden sich auch auf der Kreis-Homepage unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona.