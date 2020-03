11.03.2020 - Shakespeare Festival Neuss

Der Kartenvorverkauf für das 30. Shakespeare Festival Neuss, das zum Jubiläum ganz im Zeichen der „Verbotenen Liebe“ steht, beginnt am Samstag, 14. März 2020, neun Uhr. Die Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02131/52699999 oder im Internet unter www.shakespeare-festival.de.

Mit Romeo and Juliet, in englischer Sprache aufgeführt vom Midsummer Scene Festival, eröffnet der Reigen am 14. Mai 2020 im Globe-Theater; die Jazzerin Caroll Vanwelden präsentiert mit den Sonetten die verschiedensten Spielarten der Liebe, und der gefeierte Fernsehstar Veronica Ferres gestaltet mit den Solisten der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg einen poetischen Rezitationsabend zum Sommernachtstraum. Insgesamt 64 Veranstaltungen sowie zahlreiche Workshops, Publikumsgespräche und Globe-Führungen bilden bis zum 13. Juni 2020 den Rahmen des Festivals, das zum Jubiläum auch einen Blick auf die Erfolgswerke von Shakespeares Zeitgenossen Christopher Marlowe, John Ford und Ben Jonson wirft, und mit Tim Etchells‘ Inszenierung der Complete Works im Studio des Rheinischen Landestheaters einen besonderen Clou landen wird.