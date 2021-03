11.03.2021 - Baumfällungen im Rennbahnpark

Voraussichtlich am Montag und Dienstag, 15. und 16. März 2021, werden im Rennbahnpark 27 Pappeln gefällt, die nicht mehr verkehrssicher sind. Während der Fällungen sind Absperrungen und temporäre Parkverbote erforderlich.

Ein Großteil der zur Fällung anstehenden Pappeln wurde durch vorangegangene Sturmereignisse, insbesondere durch den Sturm Ela, stark beschädigt. Zur Beseitigung der Schäden wurden die Bäume damals gekappt. Diese Kappungsstellen sind jedoch auch Eintrittsstellen für diverse Baumpilze gewesen, insbesondere durch den Zunderschwamm. Dieser hat die Pappeln über die Jahre so schwer geschädigt, dass sie nun aufgrund von akutem Astabbruch gefällt werden müssen. Die Entnahme der Bäume wird in diesem Herbst kompensiert durch die Ersatzpflanzung von geeigneten klimaverträglicheren Bäumen.

(Stand: 10.03.2021/Spa)