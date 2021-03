11.03.2021 - Musikschul-Unterricht im Romaneum

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW lässt den Präsenzunterricht der Musikschule für Einzelunterricht und Gruppen bis zu fünf Schülerinnen und Schüler wieder zu. Start ist Dienstag, 9. März 2021. Die Öffnung gilt vorerst ausschließlich für den Unterricht im RomaNEum. Unterricht in den Außenstellen ist vorerst noch nicht möglich. In Einzelfällen ist auch im RomaNEum weiterhin Distanzunterricht notwendig bzw. möglich. Distanzunterricht und Hybridmodelle werden von den Lehrkräften individuell mit den Schülerinnen und Schülern abgestimmt.

Es gelten die üblichen Hygieneregeln, das Einbahnstraßensystem im Gebäude und die Maskenpflicht. Medizinische Masken - OP Masken oder FFP2 Masken - sind für alle ab 15 Jahre vorgeschrieben. Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre können alternativ Alltagsmasken aus Stoff möglich benutzen, wenn diese besser von der Größe her passen. Die Maskenpflicht gilt im ganzen Gebäude. Das Hygienekonzept der Musikschule gewährleistet weiterhin die Einhaltung aller Vorgaben zum Schutz der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Lüftung, Raumgröße und Abstandsregelungen sind im Rahmen des Musikunterrichts organisiert und werden eingehalten. Hände waschen bzw. desinfizieren vor dem Unterricht bleiben Bestandteil des Konzepts.

„Ich bin der Überzeugung, dass der Musikschulbetrieb in Präsenz unter sehr guten Voraussetzungen angeboten wird. Dieser Teil des öffentlichen Lebens lässt – bei aller Vorsicht – hoffen, dass wir Stück für Stück auch in das musikalische Leben zurückfinden werden. Wir freuen uns sehr, wieder etwas mehr Normalität anbieten zu können,“ so Holger Müller, Leiter der Musikschule.



(Stand: 11.03.2021/Stgl)