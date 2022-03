11.03.2022 - Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen 2022/2023

Im Zeitraum vom 14. Februar 2022 bis zum 16. Februar 2022 konnten die Anmeldungen für die fünfte Klasse an den weiterführenden Schulen vorgenommen werden.



Die Verwaltung hat im Schulträgergespräch beschlossen, am Gymnasium Norf einmalig die Einrichtung eines siebten Zuges bei der Bezirksregierung zu beantragen, um dem Elternwillen zu entsprechen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung liegt zwischenzeitlich vor.



Die Bescheide über die Zu- und Absagen aller Schulen werden zum Ende der kommenden Woche verschickt. Innerhalb der Absagen werden die Schulen benannt, an denen eine erneute Anmeldung in einem zweiten Anmeldeverfahren am Mittwoch, den 23. März 2022 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr möglich ist.



Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sollten sich die Eltern vor der Anmeldung bitte unbedingt an die jeweilige Schule wenden oder auf die entsprechende Schulhomepage schauen um sich über die Anmeldemodalitäten zu informieren.

(Stand: 11.03.2022/Bo)